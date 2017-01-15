Через негоду в України знеструмлено 55 населених пунктів

Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередачі, сталося знеструмлення 55 населених пунктів у двох областях України.

Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у Львівській області знеструмлено 39 населених пунктів.

У Закарпатській області залишаються знеструмленими 16 населених пунктів.

"До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго", - повідомили у ДСНС.

Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах західного регіону України немає.

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На території Закарпатської області за два дні сталося сходження 4 снігових лавин у Рахівському районі на автодорогу державного значення Н-09 "Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів": дві увечері 13 січня поблизу с. Ділове та дві вранці 14 січня поблизу с. Костилівка та с. Ділове.

Крім того, о 16:40 відбулось сходження снігової лавини на автошлях місцевого значення між с. Красне та смт Усть-Чорна Тячівського району.

Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 годин на Закарпатті був знеструмлений 31 населений пункт.