Пол Маккартні випускає альбом, над яким працював 8 років

Легендарний британський музикант, екс-«Бітлз» Пол МАККАРТНІ випускає новий альбом, над яким працював з 1998 року.

Запис диска «Пізнай моє серце» надовго переривався через смерть його першої дружини Лінди. П.МАККАРТНІ розповів, що смерть дружини так важко на нього подіяла, що упродовж двох років він не міг займатися улюбленою справою.

За його словами, це був єдиний в його житті випадок, коли він не зміг скористатися музикою як притулком або ліками від життєвих негараздів.

Результат творчості сера МАККАРТНІ надійде в продаж вже 25 вересня, передає НТВ.