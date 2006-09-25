«Юлію Тимошенко» можна побачити на сцені

У столиці німецької федеральної землі Бранденбург за участі президента Горста Келера та інших провідних політиків і митців країни цими вихідними відкрили нову будівлю багатого на традиції театру Ганса Отто. Улюблений театр Потсдама запропонував глядачам святкову програму з п’яти прем’єр. Однією з них є вистава «Юлія Тимошенко». Всі квитки на цю виставу було розкуплено задовго до показу, передає Німецька хвиля.

Ідея поставити виставу про «помаранчеву революцію» виникла одразу після пам’ятних подій кінця 2004 року, розповідає режисер Ансеві Кьоніг. Розмірковуючи над сюжетом майбутньої вистави, актори і режисери вже скоро дійшли висновку, що найцікавішою, найяскравішою особистістю на чолі «помаранчевого руху» була Юлія Тимошенко: «Чесно кажучи як театральний персонаж Ющенко нам видався абсолютно нецікавим. Цілком може бути, що він є ефективніший як політик. Але Юлія є чимось особливим: як поп-зірка, як революційна ікона, як людина, із якою виборці ідентифікують свої сподівання», - зауважила режисер. Так само нецікавою для сцени німецькі драматурги вважають і свого канцлера Анґелу Меркель. Анне Лебінськи, виконавиця головної ролі у виставі «Юлія Тимошенко» зізналася, що главу німецького уряду ніколи грати би не погодилася. «Юлію» грає із задоволенням. Успіх у німецьких глядачів - безперечний.