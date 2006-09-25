Троє неповнолітніх ножем вбили 81-річну жінку

У Тернопільській області троє підлітків вбили 81-річну жінку, завдавши їй 8 ножових поранень.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, вбивство сталось у селі Гаї за Рудкою Зборівського району.

Двоє братів 13-ти і 17-ти років зі своїм 15-річним приятелем вирішили пограбувати жінку, знаючи, що живе вона сама й отримує матеріальну допомогу, оскільки її покійний чоловік був остарбайтером.

Вбивши жінку, підлітки знайшли у її хаті 2 тис. 750 грн. “Старші взяли собі по тисячі гривень, молодшому дали 750 гривень. Гроші зловмисники переховували на подвір’ї у братів під собачою будкою. Правда, досить швидко вони їх витратили, купивши мобільні телефони. На момент затримання гроші залишилися тільки в наймолодшого”, – розповіла Л.ДОЛІШНА.

За її словами, двох старших підлітків заарештовано, вирішується питання про затримання 13-річного.