СБУ затримала адвоката, який позичив судді Зваричу 1,9 млн. доларів

Вчора увечері співробітниками Управління СБУ у Львівській області був затриманий адвокат Володимир КОСЕНКО, проти якого порушено кримінальну справу за підозрою у розкраданні майна в особливо великих розмірах.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у Львівській області.

Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано».

9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".

Адвокат В.КОСЕНКО надавав юридичну допомогу екс-губернатору Львівщини Степану Сенчуку, якого було вбито 29 листопада 2005 року, коли він їхав на зустріч з В.КОСЕНКОМ. Також В.КОСЕНКО був адвокатом директора ТзОВ «Галімпекс-Склодзеркальний завод» Богдана Дацка, якого було вбито 15 листопада 2006 року.