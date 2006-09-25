Приватбанк круто піднявся

Український КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) за рік піднявся на 115 позицій в TOP-1000 найбільших банків світу, який підготувало британське фінансове видання THE BANKER.

THE BANKER визнало український КБ «ПриватБанк» одним з банків світу, що найдинамічніше розвивалися, в 2006 році. За даними журналу, в нинішньому році КБ «ПриватБанк» посів в традиційному рейтингу THE BANKER «ТОП-1000 світових банків» 819-е місце, за рік піднявшись в світовій банківській класифікації на 115 позицій.

Таке просування в рейтингу дозволило «ПриватБанку» увійти до переліку найбільш банків HIGHEST MOVERS, що динамічно розвивалися, і в число 25 найбільших банків Центральної і Східної Європи.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) заснований в 1992 році.

За даними банку, на 1 вересня 2006 року кредитний портфель банку становив 21,8 млрд. грн., що на 5,7 млрд. грн (35,4%) більше показника початку року. Чисті активи банку за 8 місяців ц.р. зросли на 5,9 млрд. грн. і становлять 27,9 млрд. грн.

Статутний капітал банку на 1 вересня 2006 року становив 1,582 млрд. грн., власний капітал - 2,751 млрд. грн. (зростання з початку року на 12%).

Фінансовий результат «ПриватБанку» за підсумками січня-серпня ц.р. становив 244,5 млн. грн.

Співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мають рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк». Частка прямої участі кожного становить 38,76%, опосередкованої - 16,29%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.