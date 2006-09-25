До 20 грудня кожен керівник МВС має здійснити подвиг

До Дня української міліції, який святкуватиметься 20 грудня, всі начальники обласних управлінь МВС та керівники служб міністерства повинні відзвітувати про фіксацію отримання великих хабарів у ввірених їм галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, таке завдання він поставив сьогодні перед керівниками МВС під час колегії міністерства, яка проходить у Дніпропетровську.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що кожен керівник підрозділів МВС має до Дня міліції здійснити «свій подвиг». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «відсидіти в окопах не вдасться». За результатами виконання даного завдання прийматимуться кадрові рішення, підкреслив міністр.

Він наголосив, що за 8 місяців поточного року Міністерство внутрішніх справ втратило наступальність у боротьбі з корупцією та хабарництвом. Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що за цей період правоохоронними органами на 30% зменшено складання протоколів про корупцію та зафіксовано фактів хабарництва. «Я не вірю в те, що влада сьогодні стала настільки чеснішою», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО. Міністр підкреслив, що за його даними, почалися «відкати» в паливно-енергетичному комплексі, «махінації» під час проведення тендерів на залізницях. Також міністрові відомо про «збори коштів при призначенні посадових осіб».

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що наразі ні цілі, ні завдання, ні методи міліції не змінилися від того моменту, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив його міністром внутрішніх справ. За його словами, у боротьбі зі злочинністю його не хвилює «колір партквитків, або взагалі їх відсутність».