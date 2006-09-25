У Бразилії на стадіоні суддю пронизали списом (фото)

Поранення списом одержала в неділю в Бразилії суддя, яка обслуговувала національний чемпіонат з легкої атлетики, що проводився в Сан-Паулу. Інцидент відбувся під час розминки, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Спис, пущений одним із спортсменів, потрапив в ногу судді Ліє Марі Лоуренсо. Жінка була терміново доставлена в лікарню і прооперована. Зараз її здоров`ю нічого не загрожує.

За словами глави суддівської бригади Рісієрі Дезем, до цього подібні інциденти в Бразилії ніколи не відбувалися. "Арбітр була неуважна. Під час розминки перед початком змагань вона пішла підібрати спис і опустила голову", - сказав Дезем.

Суддям же наказано пересуватися по полю з піднятою головою і стежити за доріжкою для розгону, звідки виконується метання снаряда.

Нагадаємо, що аналогічний випадок відбувся тиждень тому в Норвегії. На змаганнях у місті Льовангер кинутий атлетом спмс потрапив прямо в голову одному з функціонерів, що обслуговували змагання.

Медики наклали постраждалому 30 швів. Судячи з усього, удар списа виявився ковзаючим, ще б трохи і рана стала б смертельною.

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