На трасі Київ-Одеса мотоцикл зіткнувся з Вольво: троє загиблих

На Київщині мотоцикл зіткнувся з легковиком: троє осіб загинуло, ще одна постраждала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні, близько третьої години, на Київщині, на 120 км автошляху Київ-Одеса, поблизу с.Гостра Могила Ставищанського району, водій мотоцикла “ІЖ Юпітер”, який рухався по узбіччю в напрямку Одеси, намагаючись переїхати на праву смугу руху, не впевнився у безпечності цього маневру і зіткнувся з автомобілем “Вольво” з напівпричепом, що їхав у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП двоє чоловіків (1982 та 1986 р.н.) від отриманих травм загинули на місці події, ще один (1981 р.н.) помер по дорозі до лікарні. Жінку, теж 1981 р.н., яка отримала тяжкі тілесні ушкодження, госпіталізовано до лікарні. Наразі з`ясовується, хто з них перебував за кермом мотоцикла. Водій “Вольво” не постраждав.

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