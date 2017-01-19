У центрі Харкова з'явився величезний прапор України (фото)
15:35, 19 січня 2017Суспільство
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На фасаді будівлі ОДА у Харкові (вул. Сумська, 64) до Дня соборності повісили величезний прапор.
У Харкові прикрасили будівлю ОДА / sq.com.ua
У висоту полотнище займає чотири верхніх поверхи будівлі. Його ширина - близько 30 метрів, пише Sq.com.ua.
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Як відомо, було прийнято рішення у свята прикрашати будівлю Харківської облдержадміністрації (ХОДА) великим прапором. Відповідне рішення було прийнято на нараді в ХОДА за участю архітекторів і фахівців.
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