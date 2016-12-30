Свято наближається: Львів причепурили до новорічних свят (фоторепортаж)
17:50, 30 грудня 2016Суспільство
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До Нового року залишилося трішки менше тижня. Святковий настрій мимоволі охоплює увесь Львів. На вулицях міста з'являються яскраві ілюмінації, незвичні композиції та чимало новорічних прикрас.
Святковому настрою сприяють і вітрини місцевих магазинів / УНИАН
Про це повідомляє 32.ua.
На центральних вуличках Львова вже повсюди панує святкова атмосфера. Куди не глянь, можна побачити різноманітний новорічний декор.
Саморобні сніжинки, яскрава ілюмінація та прикрашені ялинки – від побаченого перехожі не можуть відвести погляд. Святковому настрою сприяють і вітрини місцевих магазинів.
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Там можна помітити незвичні композиції на святкову тематику. Львів'яни та гості міста вражені творчими ідеями підприємців.
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