Свято наближається: Львів причепурили до новорічних свят (фоторепортаж)

Про це повідомляє 32.ua.

На центральних вуличках Львова вже повсюди панує святкова атмосфера. Куди не глянь, можна побачити різноманітний новорічний декор.

Саморобні сніжинки, яскрава ілюмінація та прикрашені ялинки – від побаченого перехожі не можуть відвести погляд. Святковому настрою сприяють і вітрини місцевих магазинів.

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Там можна помітити незвичні композиції на святкову тематику. Львів'яни та гості міста вражені творчими ідеями підприємців.