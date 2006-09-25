Україна ”в основному” готова до вступу до СОТ

Пройшовши довгий підготовчий шлях, Україна зараз в основному готова до вступу до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні в Одесі заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, який взяв участь в семінарі «Вступ України до СОТ: перспективи для малого і середнього бізнесу».

При цьому В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що «чим більше країна затягуватиме процес вступу до СОТ, тим вищою буде його ціна».

За словами заступника міністра, «до Верховної Ради подано пакет, в якому 21 проект законів, які необхідно прийняти для вступу до СОТ. Чим більше часу пройде до затвердження цих документів, тим більше вірогідність появи законодавчих і підзаконних актів, які суперечать вимогам СОТ». Для нейтралізації дії цих документів доведеться приймати нові.

«Через кілька тижнів це може вже бути не 21 закон, а 30, 40», - зазначив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ. Він додав, що терміни вступу до СОТ залежать тільки від Києва, оскільки переговорний процес завершено.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ нагадав, що Світова організація торгівлі – це система правил світової економіки, що постійно розвивається, тому “не можна сказати, що якась країна постійно повністю відповідає цим правилам”.

Заступник міністра зазначив, що українська економіка вступила в нову фазу, коли може «грати за спільними правилами» і визнається рівноцінним гравцем міжнародними партнерами.

Коментуючи прогнози про те, що після вступу держави до СОТ частина підприємств не витримають конкуренції, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ назвав таку перспективу «природним процесом розвитку будь-якої економіки», коли виживає сильніший.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ висловив думку, що малий і середній бізнес готові до вступу до СОТ і «до будь-яких випробувань». Він припустив, що підприємства цього сектора повинні об`єднуватися в асоціації, оскільки поодинці вистояти важче.