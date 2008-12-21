Запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС

У неділю запущено перший гідроагрегат Дністровської гідроакумулюючої електростанції. Експериментальний пуск відбувся о 7:25 .

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Генерального підрядника будівництва Дністровської ГАЕС, процесом запуску агрегату керував Герой України, академік, голова правління ВАТ «Укргідроенерго» Семен ПОТАШНИК.

Пуск першого гідроагрегату найпотужнішої ГАЕС Європи приурочено до Дня енергетика. Цей унікальний гідроагрегат названо «Слава», зазначається у повідомленні.

За словами генерального директора ТОВ «Енергопром» Сергія ЛІСНИЧЕНКА, перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС, ротор якого має вагу 780 тонн, а статор – 540 тонн, у рух привела одна із турбін Дністровської ГЕС-1, яка розміщена на відстані майже 20 кілометрів.

Велетенську масу гідроагрегату, що має величезний маховий момент, повільно приведено у рух з наростаючим прискоренням струмом від Дністровської ГЕС-1, частота якого плавно зростала від нуля до 50 герц. «Такий режим частотного пуску – «спина до спини» став унікальним експериментом у розвитку енергетики України. Експериментальний пуск пройшов успішно, гідроагрегат переведено у режим роботи синхронного компенсатора. Відтепер гідроагрегат «Слава» став одним із найпотужніших зворотних агрегатів світу», – додав С.ЛІСНИЧЕНКО.

Він також повідомив, що у травні 2009 року гідроагрегат буде переведено у насосний, а у вересні – у генераторний режим. Потужність гідроагрегату «Слава» - 430-480 МВт.

Замовником будівництва Дністровської ГАЕС є ВАТ «Укргідроенерго», головним підрядником – ТОВ «Енергопром». Загалом на будівництві цього об’єкту зайнято 50 субпідрядних організацій, щодня тут працює до 3 тисяч осіб. Усе обладнання, більшість з якого є унікальним і не має світових аналогів, виготовлено вітчизняними машинобудівниками, зокрема заводами «Турбоатом», «Електроважмаш», «Енпаселектро». У цьому році на будівництві Дністровської ГАЕС освоєно понад 700 млн. грн., зазначили у прес-центрі.

Довідка УНІАН. Будівництво Дністровської ГАЕС розпочато 25 років тому поблизу міста Новодністровськ Чернівецької області на річці Дністер. Дністровська ГАЕС матиме загальну потужність 2,3 тис. МВт. Тут працюватимуть 7 гідроагрегатів. Це буде найбільша гідроакумулююча станція Європи і шостий за масштабом проект гідроенергетики у світі.

Дотримання графіку будівельно-монтажних робіт на цьому пусковому об’єкті особисто перевіряли Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, яка 4 грудня ц.р. взяла участь у заповненні водою нижнього басейну станції. Весь хід робіт на цьому об’єкті перебуває на контролі у міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА .

Дністровська ГАЕС дозволить зміцнити енергетичну конкурентоспроможність України, врегульовувати графік навантажень в її енергосистемі відповідно до світових стандартів співвідношення базової та пікової потужностей, а також стати своєрідним аварійним резервом електроенергії.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала Дністровську ГАЕС екологічним об’єктом №1 в Україні і заявила, що ця ГАЕС дозволить країні отримати частину енергетичної незалежності, про «яку так багато говорили протягом останніх років».

Крім того, прем’єр-міністр наголошує, що Дністровська ГАЕС є відновлювальним джерелом енергії, завдяки чому країна зможе економити значні обсяги природного газу. А тому, як зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, на прикладі Дністровської ГАЕС необхідно продемонструвати як завершити роботи на багатьох подібних об’єктах.