На півдні України артилеристи провели навчальні стрільби з гармат "Гіацинт"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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За словами Мотузяника, на полігоні в Херсонській області українські артилеристи провели навчання.

«Заняття проходили в декілька етапів: здійснення маршу у визначений район, топогеодезична прив’язка вогневої позиції, підготовка до стрільби та управління вогнем, а також власне стрільба, яка проводилася з гармат «Гіацинт», - заявив він.

*** За інформацією з сайта Міноборони, самохідна гаубиця 2С5 «Гіацинт-С» призначена для ведення контрбатарейної боротьби, руйнування довготривалих вогневих точок і польових споруд, подавлення тилів пунктів управління, боротьби з тяжкою самохідною артилерією і танками противника; рік прийняття на озброєння — 1976.