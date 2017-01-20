Військові навчання на півдні України: в Міноборони розповіли подробиці (фоторепортаж)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

«Днями з підрозділами протиповітряної оборони та артилерії оперативно-тактичного угруповання «Південь» були проведені спільні заняття з бойової підготовки», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Україні почались навчальні збори резервістів (фото)

Зазначається, що під час заходу військовослужбовці відпрацьовували питання організації взаємодії між підрозділами ППО та артилерії в ході здійснення маршу, заняття вогневих позицій в районі розгортання, виконання завдань з вогневого ураження умовного противника.

Крім того, ракетники здійснювали протиповітряне прикриття артилерійських підрозділів від ударів засобів повітряного нападу, а також перешкоджали веденню розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

«Незважаючи на складні погодні умови — мороз та вітер, захисники неба впоралися з усіма поставленими завданнями. В навчальні бої молодих військовослужбовців вели досвідчені воїни, які мають за плечима досвід участі в АТО», - наголосили в Міноборони.

У відомстві підкреслили, що під час проведення занять значний акцент було зроблено на дотриманні заходів безпеки.

За оцінкою керівників оперативно-тактичного угруповання «Південь», планове заняття досягло своєї мети, техніка в складних погодних умовах не підвела, а особовий склад отримав практичний досвід застосування озброєння та військової техніки.