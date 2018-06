Український фільм став лауретом міжнародної кінопремії в Лос-Анджелесі

Про це повідомляється на сайті кінопремії.

Фільм, знятий студією Red Glass, став першим українським документальним фільмом про мотоподорож по Західній Україні. Режисером картини виступив Станіслав Гуренко, продюсером Яна Алтухова, співпродюсером Олександр Кам'янець.

«Мені було цікаво працювати з творчою командою фільму. Для мене це новий досвід і особливо приємно, що наші зусилля оцінили критики такої премії, як International Independent Film Awards. Ми переконані, що це перший крок до нових висот і до нових масштабних кіноробіт. І вже замислюємося про участь в інших міжнародних кінофестивалях. Така висока оцінка «Dustards» за межами України - це наша творча перемога і визнання», - поділилася своїми думками креативний продюсер студії Red Glass Яна Алтухова.

Фільм розповідає історію друзів, які вирішили відправитися в подорож по Західній Україні на своїх байках. Крім них, повноправними «акторами» картини стали чотири мотоцикли: Honda 1982 року, Yamaha 1978 року, BMW 1986 року і Honda 1985 випуску. Саундтреком до фільму стала пісня «The road» в стилі інді-фолк від Sasha Boole.

«П'ять днів безперервних цілодобових зйомок в природних умовах, без дублів, без репетицій, маючи лише маршрут – завдання не з легких. Ми знімали, сидячи на двері багажника машини, що їхала на швидкості 100 км/год, з квадрокоптера, з порома. Сумарно за поїздку (не рахуючи матеріалу, знятого в Києві) було знято близько 7 тисяч дублів, це приблизно 5 годин чистого матеріалу. Події, показані в Dustards, – це діалог людини з природою, а також міркування про цінності чоловічої дружби, про вибір і про те, що подорож, навіть найкоротша, змінює тебе назавжди", – розповідає режисер Стас Гуренко.

Крім студії Red Glass, в якості сопродюсера виступив Олександр Кам'янець. За його словами, фільм «Dustards» заслужено отримав свою нагороду в Лос-Анджелесі.

«Я радий, що можу бути причетний до цього успіху. Тим більше, що стрічка дійсно заслуговує уваги публіки. Хоча і до визнання «Dustards» International Independent Film Awards у мене не було сумнівів, що картина займе гідне місце не тільки у вітчизняному кінематографі. Впевнений, що у команди «Dustards» велике майбутнє», - говорить Олександр Кам'янець.

The International Independent Film Awards – Міжнародна незалежна кінопремія, яка існує з 2014 року. Кінопремія орієнтована на нових амбітних представників кіноіндустрії зі всього світу. Нагородження учасників премії проходить на 7 рівнях (Best Of Show, Diamond, Platinum, Gold, Silver, Bronze and Honorable Mention) і являє 41 номінацію для участі. The International Independent Film Awards не залишає без уваги таланти і щороку відкриває нові імена в кінобізнесі.

Фільм Станіслава Гуренка «Dustards» став першим фільмом українського виробництва, який отримав визнання The International Independent Film Awards.