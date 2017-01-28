Виявлений повішеним в одеському СІЗО утримувався в одиночній камері - прокуратура

Виявлений повішеним в Одесі Дмитро Погорєлов, підозрюваний у вбивстві жінки та 2-річної дитини, утримувався в одиночній камері СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, вранці 28 січня лікарями констатовано смерть ув'язненого, який підозрюється у вбивстві двох осіб у районному центрі Овідіополі наприкінці грудня 2016 року.

У прокуратурі зазначили, що з 4 січня 2017 року вказаний громадянин утримувався в одиночній камері.

"Це була вимога обласної прокуратури до пенітенціарному закладу, у зв'язку з наявною інформацією про можливі незаконні дії щодо підслідного з боку інших ув'язнених", - пояснили в прес-службі.

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У відомстві додали, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою "Самогубство".

"За попередніми даними, смерть чоловіка настала від механічної асфіксії шиї, в результаті шляхом повішання на простирадлі", - додали в прокуратурі.

На даний час проводяться відповідні слідчі заходи, в тому числі призначено судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті ув'язненого.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні в СІЗО виявлено повішеним чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки та 2-річної дитини в районному центрі Овідіополь в грудні 2016 року.

В Одеській області 30 грудня 2016 року був затриманий і взятий під варту Дмитро Погорєлов, 1985 року народження. Він обґрунтовано підозрюється в тому, що напередодні, 29 грудня, убив жінку та її 2-річну дочку, а також вчинив підпал їх будинку в Овідіополі.

В Овідіополі на місці пожежі після гасіння вогню було виявлено обезголовлені тіла.

Досудове розслідування здійснюється за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, умисне вбивство малолітньої дитини), ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу), ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні. Підозрюваний працював у підприємця - чоловіка вбитої жінки.

Повідомлялося, що підозрюваний, який прямував після вбивства на вантажівці в Одесу, також мав намір в'їхати в місце масового скупчення людей, щоб було багато жертв.