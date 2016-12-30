Затриманий овідіопольський злочинець планував інші вбивства – поліція

31-річний Дмитро Погорєлов визнав, що усвідомлено вчинив вищеназване вбивство в районному центрі Овідіополь, а також у тому, що планував ще низку злочинів. Про це УНІАН повідомив представник Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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«У четвер перед убивством він зустрівся зі своїм сусідом. Після нетривалого спілкування підозрюваний накинувся на нього і сильно побив. За словами потерпілого, якому вдалося вирватися, зловмисник твердив, про «чорний список», в якому перебуває сусід», - розповів співробітник поліції.

За попередніми даними, затриманий, який вирішив помститися оточенню за завдані образи, планував вбивати людей, як в Овідіополі, так і в Одесі. В тому числі, врізавшись на вантажівці в місце великого скупчення людей.

При затриманні Погорєлов також заявив, що хотів «щоб Одеса боялася».

За словами жителів Овідіополя, Погорєлов раніше характеризувався як спокійна, врівноважена людина. Раніше не судимий. У нього є дружина та неповнолітній син-школяр.

Вбита ним жінка, 1974 року народження, була в декретній відпустці, її дочці виповнилося б у січні 3 роки.

Як зазначили в поліції, зловмисника затримали близько 14.00 бійцями Нацгвардії і поліції, коли він вийшов з лісосмуги і прямував у бік Овідіополя. Він був без зброї, опору не чинив. Офіційно про мотиви злочину поки що не повідомляється.

Наразі його помістили в ізолятор тимчасового тримання в Овідіополі.

Зазначається, що в пошуках підозрюваного був задіяний весь особовий склад Одеського гарнізону поліції, а також сили Нацгвардії.

«Під час затримання людських жертв не допущено. Зараз тривають слідчі дії. Встановлюються мотиви скоєння ним злочинів», - зазначили в главку.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 1 п. п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області сьогодні було затримано Дмитра Погорєлова, 1985 року народження, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки і її 2-річної дочки, а також підпалі їх будинку в Овідіополі.

В Овідіополі на місці пожежі після гасіння вогню були виявлені обезголовлені тіла. За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні.

В Овідіополі оголошено дводенний траур. Підозрюваний працював у підприємця - чоловіка вбитої жінки.