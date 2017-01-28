"Овідіопольського вбивцю" знайдено повішеним в одеському СІЗО

В Одесі сьогодні в СІЗО виявлений повішеним чоловік, підозрюваний у вбивстві жінки та 2-річну дитину в місті Овідіополь в грудні 2016 року.

Як повідомив УНІАН представник в правоохоронних органах, Дмитро Погорєлов виявлено повішеним у камері слідчого ізолятора.

В даний час проводяться відповідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області 30 грудня 2016 року було затримано і взято під варту Дмитра Погорєлова, 1985 року народження. Він обґрунтовано підозрюється в тому, що напередодні, 29 грудня, убив жінку та її 2-річну дочку, а також вчинив підпал їх будинку в Овідіополі.

В Овідіополі на місці пожежі після гасіння вогню було виявлено обезголовлені тіла.

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Досудове розслідування здійснюється за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, умисне вбивство малолітньої дитини), ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу), ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ГФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ГФС і його сім'я в цей час були відсутні. Підозрюваний працював у підприємця - чоловіка вбитої жінки.

Повідомлялося, що підозрюваний, який прямував після вбивства на вантажівці в Одесу, також мав намір в'їхати в місце масового скупчення людей, щоб було багато жертв.