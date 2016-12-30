Різанина в Одеській області: ЗМІ дізналися подробиці про ймовірного вбивцю та його жертв

Сусідка каже, що він домовитий, передає Думская.net.

За її словами, з ранку тут була поліція. Перевіряли навіть теплиці, які розташовані на ділянці.

Погорєлов працював водієм у чоловіка загиблої Олександра Журавльова — бізнесмена середньої руки (торгував щебенем і піском) та депутата селищної ради. Ні сусіди родини, ні поліція не пов'язують трагедію з комерційною та політичною діяльністю чоловіки.

Вбита — Ольга Журавльова, 1974 року народження, була у декретній відпустці. Вона сестра працівника податкової інспекції Малиновського району Одеси Олександра Нікітінського. Це його будинок злочинець підпалив перед тим, як піти вбивати Ольгу і маленьку Машу.

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Нагадаємо, трагедія сталася вчора вдень на вулиці Ватутіна. У ДСНС надійшла інформація про пожежу в приватному будинку. Прибувши на місце, пожежники виявили в одній кімнаті обгорілий труп жінки, в іншій — тіло дитини, дівчинки. Вони були обезголовлені.

Як з'ясувалося пізніше, події розвивалися так: вбивця влаштував пожежу в особняку Олександра Нікітінського — вибухнув газовий балон. Самого податківця вдома не було: він з родиною відпочиває в Буковелі. Олександр Журавльов побіг рятувати житло шурина.

Скориставшись цим, злочинець проник у будинок, де перебували Ольга і Марія, і розправився з ними. Після вбивства він підпалив тіла, сів у вантажівку МАН і поїхав у бік Одеси. По дорозі зіштовхнув на узбіччя один або два автомобілі.

Крім того, Дмитро зателефонував знайомому і повідомив, що має намір зробити в Одесі ще більш страшний злочин — врізатися у натовп людей.

Поліція відреагувала оперативно — перекрила трасу. Вбивця звернув у поля. Через деякий час він кинув вантажівка і пішки добрався до одного з курортних селищ, найімовірніше Грибівки. Там його зараз шукають.