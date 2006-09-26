МКФ “Молодість” змінив прописку

У Києві з 21 по 29 жовтня проходитиме 36-й Міжнародний кінофестиваль “Молодість”.

Про це йдеться у прес-релізі, переданому УНІАН організаторами фестивалю.

Як повідомляється, фестиваль відбудеться за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА, фундаторами заходу є Міністерство культури та туризму, Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Київська міська державна адміністрація, Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини КМДА, а також Національна спілка кінематографістів.

Цього року конкурсна програма “Молодості” складається з 3-х категорій: студентські фільми (до 45 хв.), перші професійні короткометражні фільми (ігрові, анімаційні, документальні до 45 хв.), перші професійні повнометражні ігрові картини (більше 60 хв.).

Фільми конкурсної програми оцінюватимуться такими журі: головне журі, до складу якого увійдуть 7 знаних кінематографістів з різних країн світу, журі міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, журі міжнародної федерації кіноклубів FICC, журі екуменічних організацій, глядацьке журі, взяти участь в роботі якого зможуть всі глядачі конкурсної програми, журі секції “Панорама українського кіно 2005-2006”.

Головне журі присуджуватиме: Гран-прі за кращий фільм всієї конкурсної програми – статуетка “Скіфський олень” та 10 тис. дол.; приз за кращий повнометражний ігровий фільм – 2,5 тис. дол.; приз за кращий короткометражний фільм – 2,5 тис. дол.; приз за кращий студентський фільм – 2,5 тис. дол.; приз кращому молодому актору/актрисі 1 тис. євро, приз глядацьких симпатій.

Також 36-й МКФ “Молодість” вшанує почесними призами “За внесок в розвиток світового кіномистецтва” кількох майстрів світового кіно. Лауреат призу “За внесок в розвиток українського кіно” буде визначений Фондом “Україна 3000”, головою наглядової ради якого є дружина президента Катерина ЮЩЕНКО.

Цього року вперше центром фестивалю стане кінотеатр “Батерфляй Ультрамарин”, де будуть проводитися всі конкурсні покази, робочі прес-конференції та більша частина позаконкурсних програм. Повтор конкурсної програми буде відбуватися в кінотеатрі “Жовтень”, де також проходитиме велика частина позаконкурсної програми. Позаконкурсна програма демонструватиметься також в кінотеатрі “Київ” та кінозалі “Києво-Могилянської академії”.

Урочисте відкриття відбудеться у Національному палаці “Україна” 21 жовтня о 17.30. Фільмом відкриття стане українська прем’єра великого міжнародного проекту “Люблю Париж”. На урочистому закритті у Національному палаці “Україна” планується світова прем’єра фільму Кіри МУРАТОВОЇ “Ще дві історії: одна проста, друга складніша”.