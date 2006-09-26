У Харкові винесено вирок організаторам вибухів у супермаркетах

Дзержинський районний суд Харкова виніс вирок організаторам вибухів у харківських супермаркетах «Юсі» і «Сільпо».

Як передає сайт «Україна кримінальна», 28-річного Андрія РАЗУМНОГО засуджено до 7,5 року позбавлення волі, 31-річного Романа ЧИНДАК-ООЛ - до 7 років. Обох - з конфіскацією майна. Крім того, засуджені повинні компенсувати моральний і матеріальний збиток потерпілим від вибухів і витрати на проведені в ході слідства експертизи, що в сумі становить більш як 300 тис. грн.

Злочинці, засуджені за замах на здирство, хуліганство, зберігання і виготовлення вибухових речовин і вибухових пристроїв, повністю визнали свою вину.

Як встановило слідство, харківські супермаркети «МКС», «Клас», «Таргет», «Восторг», «Метро», «ЮСІ» і «Сільпо» молодики шантажували з лютого по квітень. Спочатку виготовили вибухівку за інструкцією з Інтернету, потім розсилали електронною поштою на адреси супермаркетів листи з вимогою 50 тис. дол. і загрозами від імені політичної організації “Не МИ”. Керівництво всіх магазинів, окрім «ЮСІ» і «Сільпо», майже 3 місяці переписувалося зі здирниками, і ті сподівалися одержати гроші. Супермаркети, дирекція яких не відреагувала на загрози, зловмисники обрали, щоб довести серйозність своїх намірів. Про наслідки двох вибухів в «ЮСІ» і «Сільпо» молодики дізналися тільки ввечері з випуску новин. «За 15 хвилин до того, як мало рвонути, ми телефонували до міліції, і були впевнені, що людей виведуть, тому спокійно поїхали додому...» - сказав на суді А.РАЗУМНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня в Харкові в супермаркетах "Сільпо" і "ЮСІ", які розташовані в житловому масиві "Алексєєвка", майже одночасно прогриміли два вибухи. Обидва вибухи сталися в камерах схову. Постраждало 14 осіб, в т.ч. дворічна дитина. За кілька днів міліція затримала двох чоловіків, у яких під час обшуку були вилучені компоненти вибухових пристроїв і адреси, за якими відсилалися листи.