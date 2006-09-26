У Черкасах встановлено пам’ятник варенику

Єдиний в Україні пам’ятник варенику урочисто відкрито сьогодні у Черкасах.

Як передає кореспондент УНІАН, майже двометрового вареника встановили на майданчику біля входу до готелю «Росава», директор якого Микола ПЕТРЕНКО і є ідейним натхненником його створення.

З нагоди відкриття пам’ятника відбувся святковий концерт «Черкаський край - пісенна долина», а також «варенична олімпіада», учасники якої змагалися у майстерності кидання вареників у баскетбольне кільце, пірнання в сметану за варениками.

Організатори свята до дня відкриття пам’ятника виготовили найбільший у світі вареник. Його довжина сягає 174 см, ширина - 75 см. Вага цього кулінарного виробу - 72,5 кг. За словами М.ПЕТРЕНКА, цей вареник уає всі шанси ввійти до Книги рекордів Гіннесса.