Польська опозиція вимагає відставки прем`єра

У Польщі і далі поглиблюється політична криза. Найбільша в сеймі опозиційна партія - "Громадянська платформа" - цієї ночі зажадала відставки прем`єра Ярослава Качинські та його уряду, а також запропонувала Сейму розпуститися і призначити нові вибори.

Причиною стала програма одного з польських каналів. Там показали запис прихованою камерою, на якому чільник урядової канцелярії Адам Ліпінський пропонує депутату від партії "Самооборона" Ренаті Беггер посаду заступника міністра сільського господарства. За це вона мала б перейти в партію прем`єра "Право та справедливість". Як згодом стало відомо, пані Беггер та журналісти спланували цю провокацію.

Коаліція трьох партій у Польщі луснула минулого тижня, коли президент - брат близнюк прем`єра Качинські відправив у відставку з посади віце-прем`єра Анжея Леппера, лідера партії Самооборона, який виступив проти, як він назвав, антисоціального бюджету та відправки польських вояків до Афганістану.

5 канал