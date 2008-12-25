Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вибуху в Євпаторії

Прокуратура АР Крим порушила кримінальну справу за фактом вибуху житлового будинку в Євпаторії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, справу порушено за ст. 196 (навмисне або необережне знищення майна) Кримінального кодексу України.

Водночас, в Генпрокуратурі не виключають, що після встановлення причин та обставин трагедії справа може бути перекваліфікована на іншу статтю.

У прес-службі також зазначили, що наразі зараз на місці пригоди працює слідча група на чолі з прокурором Криму, з’ясовуючи спільно з МНС причини вибуху.

У Генпрокуратурі поки що не бачать необхідності направляти для посилення слідчої групи своїх співробітників, але якщо така потреба буде, вони будуть відряджені до Кримської Автономії, відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вибух у Євпаторії на вулиці Некрасова, 67, у п’ятиповерховому шестипід’їзному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22-ї год.

За даними МНС, вибухом зруйновані 35 квартир (перший та другий під’їзди будинку 62 особи) та пошкоджені квартири третього під’їзду.

Кількість загиблих становить вже 11 осіб, із них 1 дитина. Врятовано 21 особу.

Під завалами можуть перебувати 60-62 осіб.