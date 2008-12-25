На місці трагедії у Євпаторії знайшли вже 19 тіл

За останніми даними, з-під завалів будинку по вул. Некрасова в Євпаторії, який постраждав унаслідок вибуху, рятувальники дістали тіла 19 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Євпаторії повідомив перший заступник голови Ради міністрів Криму Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ.

За його даними, з 19 загиблих «начебто двоє – діти». Крім того, в результаті операції було врятовано 21 людину.

Роботи на місці трагедії на даний момент продовжуються. За неофіційною інформацією, вибух у будинку міг статися через вибух кисневих балонів, які були в підвалі в приміщенні ЖЕКу.

На місці трагедії дуже багато правоохоронців і співробітників МНС. Територія оточена.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і Президент України Віктор ЮЩЕНКО, яких чекають у Євпаторії, поки що не прибули.