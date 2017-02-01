У Харкові медик "погорів" на хабарі за операцію (фото)

Про це повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції.

Так, завідувач відділення вертебрології у медзакладі Харкова вимагав у громадянина понад 36 тисяч гривень хабара за проведення операції на колінному суглобі.

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"Незважаючи на те, що пацієнт повинен був самостійно придбати фіксуючий пристрій для суглоба, він ще й повинен був перерахувати кошти на рахунок приватного підприємця. Крім того, в подальшому пацієнт мав принести лікарю підтверджуючий документ", - йдеться у повідомленні.

У медика вилучили документ, який підтверджує перерахування 36,5 тисяч гривень на вказаний ним рахунок.

Проти медпрацівника відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.