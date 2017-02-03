Поранений в Авдіївці співробітник ДСНС прийшов до тями, його готують до операції

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Тритейкіна було поранено 2 лютого під час обстрілу пункту життєзабезпечення в Авдіївці.

Читайте такожУсі руйнування в Авдіївці ретельно документуються для міжнародного трибуналу - Жебрівський

Він отримав осколкове поранення в живіт і був доправлений до Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого о 21.05 в Авдіївці терористи обстріляли район школи № 2 і стадіон "Хімік", де розгорнуто пункт життєзабезпечення. Загинув водій ДСНС, а підполковник служби цивільного захисту Тритейкін отримав осколкове поранення в живіт.