Поранений в Авдіївці співробітник ДСНС прийшов до тями, його готують до операції
17:00, 03 лютого 2017Суспільство
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Поранений в Авдіївці начальник державного пожежно-рятувального загону № 15, підполковник Дмитро Тритейкін прийшов до тями і зараз його готують до операції.
Тритейкіна було поранено 2 лютого під час обстрілу пункту життєзабезпечення в Авдіївці / Фото УНІАН
Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Тритейкіна було поранено 2 лютого під час обстрілу пункту життєзабезпечення в Авдіївці.
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Він отримав осколкове поранення в живіт і був доправлений до Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова.
Як повідомляв УНІАН, 2 лютого о 21.05 в Авдіївці терористи обстріляли район школи № 2 і стадіон "Хімік", де розгорнуто пункт життєзабезпечення. Загинув водій ДСНС, а підполковник служби цивільного захисту Тритейкін отримав осколкове поранення в живіт.
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