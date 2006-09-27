RosUkrEnergo не змінить ціну на газ для України до кінця року

RosUkrEnergo AG не змінить ціну на газ, що імпортується до України, до кінця 2006 року. У IV кварталі до України газ поставлятиметься за ціною 95 дол. за 1 тис. куб. м.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства палива і енергетики України відповідної домовленості було досягнуто під час сьогоднішніх переговорів у Москві міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА з головою правління ВАТ "Газпром" (РФ) Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Під час зустрічі було підписано контракти на поставку RosUkrEnergo природного газу середньоазіатського походження в IV кварталі 2006 року, в яких враховано економічні умови закупівлі газу ВАТ «Газпромом».

Крім того, сторони домовилися про те, що для забезпечення прийнятних цінових умов зберігається схема поставок газу через спільне підприємство RosUkrEnergo.

Під час переговорів визначено ресурсну базу поставок газу до України в 2007-2009 рр. в обсягу 55 млрд. куб. м щорічно, що "повністю відповідає потребам української економіки в імпортному газі".

Також сторони обговорили підходи до формування ціни на газ середньоазіатського походження на період 2007-2009 рр., яка базується на ринкових принципах і з урахуванням стратегічної співпраці в газовій сфері.

Остаточне оформлення контрактів у частині ціни на газ в 2007-2009 рр. буде завершено до кінця цього року, наголошується в повідомленні Мінпаливенерго.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського природного газу до України з початку 2006 року.

RosUkrEnergo на 50% належить «Газпрому», інші 50% належать компанії Centragas Holding і перебувають у номінальному триманні Raiffeisen Investment. Бенефіціарами Centragas Holding є українські підприємці Дмитро ФІРТАШ - 40% і Іван ФУРСІН - 10%.

Ціна газу, що закуповується у RosUkrEnergo Україною, з 1 січня становить 95 дол. за 1 тис. куб. м. При цьому «Газпром» повністю передав компанії права на продаж газу Україні, «Нафтогаз України» делегував їй повноваження щодо експорту газу за межі країни. Реалізацією газу українським споживачам займається ЗАТ «УкрГазЕнерго», створене на паритетних засадах НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.