На дорогах п'яти областей України через негоду введено обмеження руху транспорту

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, за інформацією «Укравтодору», у зв’язку з різким погіршенням погодних умов (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь) введено тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту.

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У Житомирській області обмежено рух автобусів на автодорогах місцевого значення; у Київській області - автобусів та вантажівок на дорогах місцевого значення, у Черкаські області – обмежено рух великогабаритного, великовагового і пасажирського транспорту.

Також на Вінниччині введено обмеження на рух автобусів, на Хмельниччині - великовагового транспорту та автобусів по автодорогам місцевого значення.

Водночас у Закарпатській області відновлено рух на а/д Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів в районі с.Гребля.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті паводковою водою перелито дорожнє полотно 9 доріг місцевого значення, на трьох автошляхах проїзд обмежено.