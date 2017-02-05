У Києві розпочався тиждень моди (фоторепортаж)

13:08, 05 лютого 2017
Суспільство
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З 4 по 8 лютого в "Мистецькому арсеналі" у Києві проходить Ukrainian Fashion Week.

Український Тиждень моди / Рейтер

У цьому році Український тиждень моди святкує ювілей - двадцять років. У програмі - 59 показів від найвідоміших дизайнерів країни.

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Ювілейний тиждень відкрила колекція від Лілії Пустовіт. Свої роботи для сезону осінь-зима в перший вечір представили також Лариса Лобанова, Надія Дзяк і Катерина Сільченко.

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Теги: #мода