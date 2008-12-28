Банкірам потрібно дати більшу свободу в наданні кредитів, які в нормальних, стандартних умовах, належать до ризикованих, нестандартних.

Таку думку висловив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК у своїй статті, опублікованій в тижневику «Дзеркало тижня».

«Парадокс ситуації в тому, що єдине місце у світі, де зараз є гроші, - це банки. Але вони їх в економіку не дають. Тому що їм не дають це робити. Не дають стандарти поведінки стандартної ситуації, встановлювані центральними банками. Не дають норми, які регулюють діяльність комерційних банків», - сказав міністр.

«Це абсолютно правильні норми для нормальної ситуації, коли кредит, виданий хворому підприємству, належить до нестандартних (поганих). Але зараз ситуація нестандартна. Хворі всі. І давати нікому. Нікому й не дають. Якщо цього не зрозуміють і відповідно не відреагують центральні банки й уряди країн, на світ чекає нова хвиля банкрутств підприємств і нова хвиля банкрутств і націоналізації банків світу», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

На його думку, «це замкнене коло потрібно розірвати», давши банкам більшу свободу дій у наданні ризикованих кредитів.