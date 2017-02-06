СЕС попереджає про другу хвилю грипу на Львівщині

Про це повідомляється на сайті центру.

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«Враховуючи нестійкі погодні умови у даний період, деяке зростання захворюваності серед дітей шкільного віку, аналіз захворювань на грип та ГРВІ в останні роки, можна припустити другу хвилю їх зростання в другій половині лютого», - йдеться в повідомленні.

Протягом першого тижня лютого у Львові захворіло більше чотирьох тисяч осіб, половина з яких діти до 17 років. Однак перевищення епідпорогу не зафіксовано.

Як повідомлялося, в школах Одеси 16 січня відновився навчальний процес після карантину, який був введений у зв'язку з високим рівнем захворювань на грип та ГРВІ.