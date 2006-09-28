Янукович звинувачує Івченка і Гладких у злочинному хазяйнуванні

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що «Укрзалізниця» та «Нафтогаз» опинилися на межі банкрутства в результаті півторарічного «злочинного хазяйнування».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи розширене засідання уряду.

«Величезне занепокоєння уряду викликає стан найважливіших державних монополій, насамперед, «Укрзалізниці» та «Нафтогазу», - сказав прем’єр. Він зазначив, що за оцінками фахівців збитки «Нафтогазу» можуть сягнути в цьому році 1,5 млрд. доларів, а накопичені борги «Укрзалізниці» перевищили 7 млрд. грн.

«Внаслідок надлишкового фінансового навантаження та півторарічного, не побоюсь цього слова, злочинного хазяйнування ці компанії практично опинилися на межі банкрутства», - підкреслив прем’єр.