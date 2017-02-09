У Дніпрі розпочався суд над Олександром Пугачовим, якого звинувачують у вбивстві патрульних

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

34-річного колишнього бійця батальйону "Торнадо" звинувачують одразу за п'ятьма статтями. Зокрема, у вбивстві двох поліцейських торік у вересні, та у замаху на водія маршрутки, що намагався його зупинити.

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Сам Пугачов вже зажадав суду присяжних, а це може неабияк затягти розгляд справи.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у прокуратурі заявили, що розслідування вбивства двох патрульних поліцейських у Дніпрі завершено і справу скеровано до суду, а вину підозрюваного у вбивстві Олександра Пугачова доведено.