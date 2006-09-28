Уряд визначився, наскільки знизити тариф на газ для населення

Уряд має намір знизити роздрібний тариф на газ для населення з 414 грн. до 339 грн. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна норма міститься в проекті постанови КМУ, озвученому сьогодні під час засідання уряду міністром економіки Володимиром МАКУХОЮ.

Крім того, уряд планує рекомендувати НКРЕ знизити вартість природного газу для комунальної сфери з 658 до 498 грн. за тисячу кубометрів.

Уряд також рекомендує НКРЕ встановити середній роздрібний тариф на електроенергію для населення на рівні 19,8 коп. за кВт з ПДВ.

Крім того, згідно з проектом, уряд планує доручити Міністерству будівництва і житлово-комунального господарства в двотижневий термін визначити і затвердити індикативні тарифи на житлово-комунальні послуги. За словами В.МАКУХИ, ці заходи дозволять скоротити на 10% собівартість житлово-комунальних послуг.

Довідка УНІАН. з 1 березня 2006 р. НКРЕ підвищила граничний рівень цін на газ для промислових споживачів на 30% - з 422 до 548 грн. за 1 тис. кубометрів (до 107 доларів за 1 тис. кубометрів).

З 1 липня ціна на природний газ, який використовується для потреб населення, підвищена на 85%.

Також з 1 липня на 80% підвищений граничний рівень оптової ціни на газ для підприємств, які поставляють його населенню, - з 231 до 414 грн. за 1 тис. кубометрів. Ціна на природний газ, який використовується для потреб бюджетних організацій, зросла на 80% - з 360 грн. за 1 тис. кубометрів до 648 грн.; для підприємств теплокомуненерго, теплових електростанцій, електроцентралей і котельних на 79%.

Наприкінці травня профспілки проводили масові акції протесту проти підвищення цін на електроенергію та газ.