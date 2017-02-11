Помер генерал-полковник Геннадій Воробйов, який відмовився виводити армію проти учасників Майдану

Ректор Національного університету оборони України, генерал-полковник Геннадій Воробйов помер сьогодні на робочому місці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник президента України з питань оборони Юрій Бірюков.

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«Сьогодні він провів нараду. Повернувся до кабінету. До свого робочого кабінету - ректора Університету оборони України. І помер. Серце», - повідомив Бірюков, відзначивши, що Воробйов приділяв велику увагу питанням проведення антитерористичної операції і провів багато часу в зоні АТО.

В коментарях до посту Бірюков підтвердив, що Геннадій Воробйов був тим, хто відмовився виводити армію проти Майдану.

Раніше повідомлялося, що Воробйов був призначений в.о. ректора Національного університету оборони України 21 травня 2016 року.

На новій посаді його представив міністр оборони Степан Полторак.

На Воробйова покладалися обов'язки оновити викладацький склад вишу, а також адаптувати систему військової освіти до нинішніх реалій, у яких перебувають Збройні сили України.