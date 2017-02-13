Малогабаритне житло знову в тренді: серед українців зріс попит на невеликі квартири​

10:06, 13 лютого 2017
Суспільство
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НК

У 2016 році попит на житло площею до 40 квадратів зріс в середньому на 15 -20%.

Таку інформацію оприлюднили аналітики. Таку ж тенденцію прогнозують і на цей рік, адже тарифи на комунальні послуги чимдалі зростають, а доходи українців навпаки падають.

Вже не перший рік на українському ринку нерухомості найбільшим попитом користуються однокімнатні та невеликі двокімнатні квартири. За словами Віктора Несина, президента Союзу фахівців з нерухомого майна України, люди користуються принципом «чим дешевше, тим краще». Саме тому у тренді - так звані смарт-квартири. Вони «виграють» за рахунок невеликих площ, відтак, їхня вартість нижча, та й комунальні платежі не так сильно б’ють по кишені. 

 Українські забудовники не відстають від тренду, відтак більша половина нових проектів реалізується малогабаритним житлом - максимально функціональні помешкання з мінімальною площею – від 20 квадратів і вище. Президент Будівельної корпорації «РІЕЛ»Ростислав Мельник запевняє - такі варіанти популярні серед покупців, які інвестують в житло як у бізнес-проект. Тобто з метою подальшого перепродажу або ж здачі квартири в оренду. Нині їх - близько 50% від загальної кількості угод.  Вигідні такі пропозиції й орендаторам, адже місячна платня за таке житло значно нижча.

​Ще однією популярною пропозицією від українських будівельних компаній є так звана "квартальна забудова", тобто разом із будинком зводять цілий мікрорайон із власною розвиненою інфраструктурою. Мешканцям не потрібно буде хвилюватись, де знайти дитсадок, школу, спортзал або супермаркет - все це передбачено на території комплексу. Нині комфорт та функціональність – одна з основних вимог покупців. Саме тому популярні на первинному ринку і квартири «під ключ», тобто одразу з повноцінним ремонтом та сучасним оздобленням. За словами Михайла Артюхова, керуючого директора компанії ARPA Real Estate, нині третина покупців обирає помешкання, максимально готове для життя – з кухонним гарнітуром, сантехнікою, а подекуди і з меблями та побутовою технікою.

Житлові комплекси з невеликими та функціональними квартирами, і в той же час із власною розвиненою інфраструктурою на території будуть в тренді ще не один рік, запевняють фахівці. Прогнозують, що найбільшим попитом серед покупців користуватимуться ті об'єкти, де буде запропоновано якомога більше сервісів для комфортного життя. 

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Теги: #смарт-квартири#ArpaRealEstate