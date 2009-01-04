Газпром: кому важливіша ситуація з постачаннями газу до України?

На жаль, поки що ніяких змін щодо постачань газу для споживачів України немає, заявив в ефірі телеканалу "Вести" офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов. "Хоча Газпром у ці святкові вихідні дні продовжує працювати, наші українські колеги на переговори так і не прибули, незважаючи на всі заяви про готовність продовжити переговори", - зазначив він. "Тому нині, за відсутності контракту на постачання газу для споживачів України, ці постачання не здійснюються. При цьому об`єми газу для транзиту європейським споживачам йдуть в точній відповідності до їх заявок", - наголосив офіційний представник газового холдингу.

Він додав: "Те, що українська сторона не докладає ніяких зусиль до розв`язання цієї кризової ситуації в той час, як Газпром продовжує шукати можливості для вирішення проблеми, примушує задуматися про те, кому взагалі важливіша ситуація з постачаннями газу до України і хто більше дбає про українських споживачів".

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