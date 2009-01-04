Газпром має намір збільшити транзит газу через Україну

Газпром 5 січня збільшить транзит газу через Україну до 308 млн. куб. м за добу оскільки ряд європейських споживачів недоотримали раніше поставлену сировину. Про це повідомив сьогодні офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов.

Не повідомляється, чи узгоджений цей намір з українською стороною. Зокрема, 2 січня Газпром подавав заявку на транзит 303 мільйони кубометрів газу проте, за словами С.Купріянова, "нам було відмовлено, узгоджений об`єм тільки в 296 мільйонів кубометрів".