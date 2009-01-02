Газпром: Україна відкрито визнає, що краде газ, і цього не соромиться

Україна веде несанкціонований відбір російського газу, що йде українськими магістральними трубопроводами на експорт до Європи.

Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ, передає Lenta.ru.

“Українська сторона відкрито визнає, що краде газ, і цього не соромиться", - сказав він на прес-конференції в Москві.

Крім того, за словами представника «Газпрому», Україна не повністю узгодила "Газпрому" необхідний обсяг транзиту газу на 3 січня, тому російський холдинг збільшив транзит блакитного палива через Білорусь. "Ми зробили заявку на 303 мільйони кубометрів, нам було відмовлено, узгоджений обсяг тільки в 296 мільйонів кубометрів", - зазначив С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомлялося, з 1 січня «Газпром» припинив поставки газу в Україну. Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту.

Українське керівництво вважає, що, керуючись домовленістю з Росією про трирічний перехід на європейську ринкову ціну, ціна газу в 2009 році в Україні повинна коливатися від 204 до, приблизно, 210 доларів.

Разом із тим, глава “Газпрому” Олексій МІЛЛЕР 1 січня заявив, що «у зв`язку з відмовою України від пропозиції про пільгові умови поставок газу в 2009 році за ціною 250 доларів, «Газпром» здійснюватиме поставку газу в Україну з січня за ринковою європейською ціною - 418 доларів за тисячу кубометрів».

У 2008 році Україна платила 179,5 дол. за тисячу кубометрів газу.