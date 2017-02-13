Інцидент з кримськотатарським батальйоном на Чонгарі: голова Херсонської ОДА назвав причину

"Під час військових навчань підрозділів ЗСУ була дійсно конфліктна ситуація, враховуючи те, що немає злагоджених дій військових підрозділів і формування "Аскер", який зараз тимчасово дислокується на Чонгарі. В результаті цих незлагоджених дій було прийнято рішення ЗСУ роззброїти представників підрозділу з метою вивчення ситуації та подальшої спільної роботи. У ЗСУ між підрозділами є обмін інформацією та планами. Оперативно-тактичні угруповання не обмінюються планами з таким формуванням як "Аскер", це нормальна штатна ситуація. Просто в процесі військових навчань хтось, можливо, неправильно один одного зрозумів", - цитує Гордєєва 112.ua.

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Гордєєв підкреслив, що на цей момент ситуація вже стабілізувалася, є план подальших спільних дій щодо захисту тимчасово розділеного кордону з Кримом між "Аскером" і ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, радіо «Куреш» писало, що в селищі Чонгар Херсонської області невідомі озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебиджихана.

Це сталося 12 лютого ввечері. Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров 13 лютого підтвердив факт нападу на громадську організацію "Аскер", на території якої розміщено батальйон ім. Номана Челебиджихана.

У ЗСУ в свою чергу спростовують слова Чубарова, заявляючи, що на підрозділи, які виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконного збройного формування.

"Повідомлення про напад ЗСУ на громадську організацію "Аскер" є нічим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні сили України", - наголошується в повідомленні ВСУ.

Незабаром Чубаров заявив, що інцидент на Чонгарі вичерпаний.