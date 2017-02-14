У Криму заблокували роботу низки українських сайтів - журналістка

У Криму заблокували роботу кількох українських сайтів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Ірина Ромалійська.

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"Інтернет в Криму. Зайшла в кафе в центрі Сімферополя, підключилася до вай-фаю. Цензор.Нет, Українська правда, Громадське радіо, Крим.Реалії, сайт "15 хвилин", сайт телеканалу АТР - заблоковані", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, НАТО звинувачує Росію в посиленні дезінформаційної кампанії проти альянсу після анексії українського Криму.

"НАТО зіткнулося з істотним зростанням обсягів російської пропаганди і дезинформації з моменту незаконної анексії Криму", - цитує представника НАТО Оану Лунгеску Reuters.

За її словами, спеціальний сайт альянсу зареєстрував 32 російських міфи про НАТО, які систематично використовуються в матеріалах пропагандистських каналів Sputnik, RT і низки інших ЗМІ, підконтрольних Кремлю.