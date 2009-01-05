180 тисяч жителів Чернівців залишились без води
19:39, 05 січня 2009Суспільство
1954
70% від загальної кількості населення
Майже 180 тисяч жителів Чернівців через аварію на водогоні залишились без води.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради, через аварію на водогоні "Дністер-Чернівці" біля села Юрківці Заставнівського району подача води до Чернівців сьогодні була призупинена. Водогін забезпечує централізованим водопостачанням майже 180 тис. мешканців обласного центру (70% від загальної кількості населення).
"Чернівціводоканал" планує завершити ремонтні роботи на водогоні до кінця доби.
Інші два міських водогони знаходяться на річці Прут і забезпечують питною водою близько 70 тис. жителів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter