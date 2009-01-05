У Калуші відкрили льодовий Палац спорту імені Степана Бандери

У місті Калуш Івано-Франківської області урочисто відкрито льодовий Палац спорту імені Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, це третій льодовий Палац спорту в Україні, що відповідає світовим стандартам.

На церемонії відкриття палацу міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що нині продовжується реалізація державної програми “Хокей України”, згідно якою протягом 5 років передбачається будівництво льодових палаців спорту в усіх областях України. Загалом у рамках програми в Україні заплановано побудувати 60 льодових палаців спорту.

Він нагадав, що перший такий палац було побудовано в Донецьку, другий - задано в експлуатація на початку грудня у Херсоні, третій - сьогодні у Калуші, а четвертий заплановано відкрити 20 березня в Харкові.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, до кінця року в Україні буде побудовано ще 12 таких льодових арен.

Після відкриття в палаці відбувся матч між місцевими хокейними командами.