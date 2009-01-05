Грузія відновлює постачання газу до Південної Осетії. Про це повідомив глава ВАТ "Газпром" Олексій Міллер на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним у Ново-Огарьово. "Щойно я одержав інформацію, що грузинська сторона готова відновити постачання газу до Південної Осетії", - сказав О.Міллер. При цьому він додав, що Газпром постачає газ для грузинських споживачів в повному обсязі відповідно до раніше укладених контрактів.

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