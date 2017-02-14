Сьогодні почнуть продавати квитки на Євробачення-2017 (відео)

На шість репетицій, два півфінали та фінал конкурсу мають продати 70 тисяч квитків. Ціна - від 8 до 500 євро.

Напередодні творча команда, яка працювала над підготовкою пісенного шоу, оголосила, що йде через непрозорість фінансової сторони конкурсу.

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Нагадаємо, 62-й конкурс пісні Євробачення пройде в Києві завдяки перемозі Джамали на пісенному конкурсі 2016 року, який відбувся у Стокгольмі, Швеція.

Півфінали Євробачення 2017 пройдуть 9 травня і 11 травня, а фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2017 року. Україна прийме конкурс вже вдруге.