Сьогодні почнуть продавати квитки на Євробачення-2017 (відео)
13:33, 14 лютого 2017Суспільство
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Відсьогодні з 20:15 квитки на Євробачення-2017 можна придбати через інтернет.
Вже можна буде купувати квитки на Євробачення-2017 / Фото wikimedia.org
На шість репетицій, два півфінали та фінал конкурсу мають продати 70 тисяч квитків. Ціна - від 8 до 500 євро.
Напередодні творча команда, яка працювала над підготовкою пісенного шоу, оголосила, що йде через непрозорість фінансової сторони конкурсу.
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Нагадаємо, 62-й конкурс пісні Євробачення пройде в Києві завдяки перемозі Джамали на пісенному конкурсі 2016 року, який відбувся у Стокгольмі, Швеція.
Півфінали Євробачення 2017 пройдуть 9 травня і 11 травня, а фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2017 року. Україна прийме конкурс вже вдруге.
Відсьогодні квитки на Євробачення-2017 можна придбати через Інтернет
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