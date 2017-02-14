День бабака: у Львові пройде синоптичне свято

"15 лютого в Україні відзначають свято Стрітення Господнього. З давніх-давен Стрітення чекали з особливим нетерпінням. До цього свята приурочувалося чимало обрядів, як церковних, так і побутово-господарських. У цей день люди спостерігали за погодою і змінами у природі та прогнозували прихід весни. За народним повір’ям, в цей день зима зустрічається з весною", - цитує Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр Lviv.vgorode.ua.

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Також існує прикмета: якщо бабак, вилізши з будиночка, побачить свою тінь (надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. У народі цей день ще називають Зимобором, коли "зима з весною стрічається та силами міряються, кому ще пануватиі.

Свято Бабака (Стрітення) відбудеться 15 лютого у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі.