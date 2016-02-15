Сьогодні християни східного обряду святкують Стрітення

Це свято в християнській церкві встановлено в пам'ять про те, як Ісуса на сороковий день після народження принесли до єрусалимського храму, щоб "поставити перед Господом".

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Відповідно до переказу, у храмі до земних батьків Христа підійшла благочестива людина на ім'я Симеон, якому було повідомлено, що він не помре, доки не побачить Спасителя світу. Симеон довго чекав виконання обіцянки Божої - він жив близько 300 років. У храмі праведний Симеон узяв на руки Ісуса і сказав: "Господи, тепер Ти відпускаєш мене з цього життя в майбутнє, як обіцяно Тобою мені, і я тепер помру спокійно, тому що на власні очі бачив Спасителя світу".

Стрітення символізує зустріч Старого і Нового Завітів.

У народному побуті Стрітення (Стрічення) здавна сприймається, як зустріч зими з весною.

Ясна і тиха погода в цей день віщує добрий врожай поля і роїння бджіл. Вітер – погана ознака. Сніг – на дощову погоду. Хурделиця – весна буде пізня і холодна. “Як на Стрітення півень нап’ється води з калюжі, то жди ще стужі!” Або ще кажуть так: “Як нап’ється півень води, то набереться господар біди”

В цей день в церквах України святять воду, а разом з водою свічі. Посвячені на Стрітення свічки звались “громовими”, бо їх запалювали і ставили під образами під час грози, щоб убезпечити людей від грому та вогню.