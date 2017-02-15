Російські журналісти влаштували колегам з "Л/ДНР" пропагандистський "майстер-клас" – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

За останні дні такі провокаційні обстріли зафіксовані в районі н. п. Дебальцеве, Горлівка та Докучаєвськ.

Водночас у ЗМІ «ДНР» і проросійських групах соціальних мереж триває нагнітання обстановки за рахунок постійної подачі інформації про обстріл з боку ЗСУ, руйнування і загибель мирних громадян, бойових зіткненнях і т. п.

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З метою підвищення ефективності дезінформаційно-пропагандистської діяльності підконтрольних терористам «ЗМІ», ФСБ РФ організовує тренінги з «журналістами» з «ЛДНР». «Так, згідно з оперативними даними, в н. п. Ростов-на-Дону (РФ) в готелі «Зірка» (Соборний пров., 104) пройшов триденний семінар для представників медіа та «міністерства інформації» «ДНР». Участь у семінарі приймали представники підконтрольних терористам ЗМІ - «Голос Республіки», «Кочегарка», «Перший республіканський телеканал ДНР», «Ваш Іловайськ» та ін, а також 5 працівників «міністерства інформації ДНР». Семінар проводили представники російських пропагандистських ЗМІ – Life (колишній LifeNews), Росія 24, Перший канал (ОРТ), «Комсомольська правда - Москва». Офіційна тема семінару – «Підвищення якості медіаконтенту», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що семінар проходив при кураторстві ФСБ РФ, з метою доведення до представників «ДНР» основних методів ведення інформаційної війни та активізації дезінформації.

Раніше в ІС повідомляли, що бойовики під час навчань обстрілювали з артилерії підконтрольні їм території.